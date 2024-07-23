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В Формуле-1 снова увеличат минимальный вес болидов

В Формуле-1 снова увеличат минимальный вес болидов
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Сегодня, 23 июля, состоялось третье заседание комиссии Формулы-1 в 2024 году, в результате которого общая минимальная масса болида будет увеличена. Об этом стало известно из официального заявления Международной автомобильной федерации (ФИА). Теперь масса автомобиля без топлива будет составлять не 798 кг, а 800.

Также минимальный вес гонщика будет увеличен. Он повышен с 80 кг до 82 кг в интересах их состояния здоровья.

Также стало известно, что комиссия Формулы-1 приняла решение не менять очковую систему. Ранее высказывалось предложение рассмотреть возможность расширения распределения очков за пределы 10-го места. Идея заключалась в том, чтобы очки получали 12 гонщиков, а не 10, как это происходит с 2010 года.

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