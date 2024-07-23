Названа дата, когда будут представлены поправки в правила Формулы-1 на 2026 год

Сегодня, 23 июля, состоялось третье заседание комиссии Формулы-1 в 2024 году. По его итогам обновлённая информация о регламенте 2026 года, касающемся спортивных и технических правил, будет представлена на Всемирном совете по автоспорту 17 октября. Об этом стало известно из официального заявления Международной автомобильной федерации (ФИА). Также 2 октября будет проведено внеочередное заседание комиссии Формулы-1.

В результате заседания было принято решение, что предсезонные тесты на 2026 год будут включать девять тестовых дней, разделённых на три тестовых этапа.

Также комиссия Формулы-1 приняла решение не вносить изменения в распределение очков чемпионата. Ранее высказывалось предложение рассмотреть возможность расширения распределения очков за пределы 10-го места.