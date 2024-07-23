«Рено» запустил процесс оценки завода моторов на случай ухода из Формулы-1

Высшее руководство французской автомобилестроительной корпорации «Рено» проинформировало сотрудников о возможном изменении будущего направления развития завода на фоне растущей вероятности, что она завершит свой проект по производству силовых установок для Формулы-1. Об этом сообщает Motorsport.

По информации источника, предполагается, что база в Вири-Шатийоне останется в центре спортивной и автомобильной деятельности «Рено», если участие в Формуле-1 будет прекращено. Компания сможет заняться разработкой водородной энергетики наряду с дальнейшей работой над технологией аккумуляторов.

Также изменения гарантируют, что сотрудники, которые сейчас занимаются проектом силового агрегата на 2026 год для «Королевских гонок», всё равно останутся в компании.

Напомним, «Альпин» является заводской командой французской автомобилестроительной корпорации «Рено».

Ранее сообщалось, что «Альпин» и «Рено» примут окончательное решение по вопросу сотрудничества ещё до начала уикенда Гран-при Бельгии. Таким образом, «Рено» может окончательно остановить разработку своего силового агрегата на 2026 год.