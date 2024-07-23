Шарль Леклер — о «Феррари»: не думаю, что на бумаге мы где-либо являемся фаворитами

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер ответил, что «Скудерия» не может считаться фаворитом ни на одной из предстоящих гонок, так как команда до сих пор испытывает проблемы с болидом. Напомним, на Гран-при Венгрии монегаск финишировал четвёртым, а его напарник Карлос Сайнс — шестым.

«Не совсем. Я имею в виду, если мы останемся в том же положении с нашей машиной, то я так не думаю. Монако — очень специфическая трасса, на которой мы были очень сильны, но это не значит, что мы будем быстры где-либо еще в течение сезона. Так что нет, я не думаю, что на бумаге мы где-либо являемся фаворитами», — приводит слова Леклера Racingnews365.

Ранее Шарль Леклер поделился мнение, что на предстоящем Гран-при Бельгии команда «Феррари» столкнётся с проблемами.