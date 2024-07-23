Брандл объяснил, как следовало поступить Норрису в гонке ГП Венгрии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт на британском телевидении Мартин Брандл высказал мнение, как пилоту «Макларена» Ландо Норрису нужно было поступить во время гонки Гран-при Венгрии. Напомним, британец финишировал вторым, за несколько кругов до финиша по приказу команды пропустив напарника австралийца Оскара Пиастри.

«Ландо должен был немедленно пропустить Оскара, когда его об этом попросили, а затем предоставить себе максимальную возможность обогнать его и таким образом попытаться одержать победу», — написал Брандл в своей колонке в Sky Sports.

Оскар Пиастри в итоге стал победителем Гран-при Венгрии, Ландо Норрис финишировал вторым. Тройку сильнейших замкнул Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес».