«Теперь этого недостаточно». Вассёр сравнил нынешние результаты ГП Венгрии с прошлогодними

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр считает, что команда делает шаги в правильном направлении по исправлению проблем болида, судя по результатам Гран-при Венгрии. Напомним, Шарль Леклер финишировал четвёртым, а его напарник Карлос Сайнс — шестым.

«В конце концов, у нас был высокий темп в воскресенье. В прошлом году мы финишировали в 65 секундах позади «Ред Булл», а в этот уикенд отстали от лидера на 20 секунд и опережаем «быков». Думаю, за последние 12 месяцев мы проделали достойную работу. Но теперь этого недостаточно. Очевидно, что «Макларен» быстрее нас.

Однако, судя по тому, куда мы двигаемся, и по последним двум-трём гонкам, мы неплохо восстановились. Нам нужно сделать шаг вперёд в производительности, но команда на правильном пути», — приводит слова Вассёра издание Pit Debrief.