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Кристиан Хорнер ответил, в чём сейчас преимущество «Макларена» перед «Ред Булл»

Кристиан Хорнер ответил, в чём сейчас преимущество «Макларена» перед «Ред Булл»
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о выступлении британской команды «Макларен» в последних Гран-при.

«Думаю, их машина в данный момент находится в лучшем рабочем окне, чем наша. Возможно, у них оно сейчас шире. Наше окно кажется очень узким, и именно это усложняет жизнь инженерам и гонщикам. Полагаю, нам нужно сбалансировать машину и расширить это окно, поскольку это очень важно для температуры и всех соответствующих факторов. И, как мне кажется, команда очень хорошо это понимает и сейчас над этим очень усердно работает», — приводит слова Хорнера Motorsport Week.

Ранее издание F1-Insider назвало решение «Ред Булл», благодаря которому пилот Макс Ферстаппен не уйдёт из команды.

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