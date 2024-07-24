Кристиан Хорнер ответил на вопрос о возможной напряжённости внутри «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на вопрос по поводу напряжённости внутри гоночного коллектива. По словам Хорнера, в настоящий момент все в команде сосредоточены лишь на борьбе, которая ведётся в чемпионате.

«Думаю, все сейчас сосредоточено на гонках. Мы ведём напряжённую борьбу за чемпионство. Это очевидно. Полагаю, все в команде сейчас сосредоточены на том, чтобы направить всю энергию на оптимизацию наших показателей, разработку машины и получение максимальной выгоды от гоночных уикендов», — приводит слова Хорнера Motorsport Week.

«Ред Булл» в настоящий момент является лидером Кубка конструкторов, в активе команды 389 очков. Второе место занимает «Макларен», у которого 338 баллов.

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