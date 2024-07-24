Хэмилтон сделал категоричное заявление по возможному внедрению кондиционеров в болиды Ф-1

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал возможное внедрение системы кондиционирования в автомобили Формулы-1. Ранее сообщалось, что Международная автомобильная федерация (ФИА) намерена протестировать систему.

«В этом нет необходимости. Это Формула-1. Так было всегда. Условия могут быть тяжёлыми, но мы высокооплачиваемые спортсмены. Нам нужно тренировать свою задницу, чтобы убедиться, что в конечном итоге мы сможем выдерживать жару. Да, это тяжело. Это непросто, особенно когда едешь в такие места, как Катар и Сингапур. Но я не думаю, что нам нужен кондиционер в болиде», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба Формулы-1.

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