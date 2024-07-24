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Ферстаппен может быть оштрафован на 10 позиций в Бельгии — Racingnews365

Ферстаппен может быть оштрафован на 10 позиций в Бельгии — Racingnews365
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Трёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен может быть оштрафован на предстоящем Гран-при Бельгии, который пройдёт с 26 по 28 июля в Спа, сообщает издание Racingnews365.

Напомним, голландец уже использовал в нынешнем сезоне четыре двигателя внутреннего сгорания (ДВС), турбокомпрессоры, системы рекуперации тепловой и кинетической энергии MGU-H и MGU-K, а также два накопителя энергии.

По информации ресурса, Ферстаппену будет поставлен новый ДВС, за что голландец будет оштрафован на 10 мест на стартовой решётке.

В настоящий момент, после 13 этапов, Ферстаппен возглавляет личный зачёт пилотов, на 76 очков опережая британца Ландо Норриса из «Макларена».

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