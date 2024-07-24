Джо Сейвуд: мотористы «Рено» могут объявить забастовку, профсоюзы устроят порку

Известный автоспортивный журналист и эксперт Джо Сейвуд поделился мнением о ситуации в автомобилестроительной корпорации «Рено», которая, как сообщалось ранее в СМИ, может завершить свой проект по производству силовых установок для Формулы-1. «Альпин» является заводской командой «Рено». При этом ранее говорилось, что «Альпин» может начать сотрудничество с «Мерседесом», чтобы перейти на его силовые установки.

«Существует небольшая проблема, которая заключается в том, что никто не сообщил в отдел двигателей «Рено» о том, что происходит. Так что мотористы оказались недовольны, когда через СМИ узнали, что их проект приостанавливается. В команде существуют вполне реальные опасения, что это приведёт к забастовке и что «Альпин» может столкнуться с проблемой отсутствия двигателей на некоторых гонках в этом году. Руководство «Рено» не очень хорошо справилось с ситуацией, и профсоюзы без колебаний устроят им публичную порку. Потребуется оперативно провести переговоры, чтобы решить проблему», — написал Сейвуд на своём официальном сайте.

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