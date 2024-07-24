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Марко: Ферстаппен больше не будет заниматься симрейсингом перед Гран-при

Марко: Ферстаппен больше не будет заниматься симрейсингом перед Гран-при
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что команда договорилось с пилотом Максом Ферстаппеном по поводу его участия в гонках на симуляторе непосредственно перед Гран-при. По словам Марко, отныне нидерландец не будет принимать участия в симрейсинге в ночь перед гонками. Ранее Макс гонялся на симуляторе перед гонкой в Венгрии, из-за чего не ложился спать вплоть до трёх часов ночи.

«Он участвовал в гонке на симуляторе в ночь перед выступлением в Венгрии только потому, что выбыл один из пилотов его команды. Тем не менее мы договорились, что в будущем он больше не будет участвовать в симрейсинге так поздно», — написал Хельмут в своей колонке на Speedweek.

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