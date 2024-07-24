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Хельмут Марко назвал главную проблему «Ред Булл»

Хельмут Марко назвал главную проблему «Ред Булл»
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о выступлении пилота команды Серхио Переса в нынешнем сезоне Формулы-1, обратив внимание на то, что он должен приносить гоночному коллективу больше очков. По словам Марко, тот факт, что «Ред Булл» упустил определённое количество очков в некоторых Гран-при, является главной проблемой команды.

«Защищать титул в зачёте пилотов, без сомнения, будет не так сложно, как в Кубке конструкторов. Поскольку «Макларен» продолжает набирать очки и это делают оба их гонщика, наша главная проблема заключается в том, что мы набрали слишком мало очков, учитывая, как выступал Чеко в предыдущих гонках», — написал Хельмут в своей колонке на Speedweek.

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