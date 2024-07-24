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Тото Вольф назвал цель для «Мерседеса» на сезон

Тото Вольф назвал цель для «Мерседеса» на сезон
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Глава «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что целью команды на нынешний сезон является третье место в Кубке конструкторов.

«Тяжело ставить цели, поскольку от обновления к обновлению всё меняется. Думаю, если называть реалистичный сценарий, который в то же время был бы оптимальным, то это, вероятно, третье место в чемпионате. Сложно дотянуться до «Ред Булл», а «Макларен» на данный момент является эталоном. Так что это хорошая цель», — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.

Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 389 очков.
2. «Макларен» — 338.
3. «Феррари» — 322.
4. «Мерседес» — 241.
5. «Астон Мартин» — 69.
6. «РБ» — 33.
7. «Хаас» — 27.
8. «Альпин» — 9.
9. «Уильямс» — 4.
10. «Кик-Заубер» — 0.

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