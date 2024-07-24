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Pit Debrief назвал команду Ф-1, чей руководитель и пилот перестали общаться

Pit Debrief назвал команду Ф-1, чей руководитель и пилот перестали общаться
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Пилот «Уильямса» Логан Сарджент перестал общаться с руководителем команды Джеймсом Ваулзом. Об этом информирует издание Pit Debrief. По сведениям источника, это произошло на фоне растущих слухов о будущем американского гонщика в команде. Ранее сообщилось, что в «Уильямс» могут перейти Карлос Сайнс или Эстебан Окон для замены Сарджента.

В настоящий момент Логан занимает 20-е место в общем зачёте пилотов. В активе американца нет ни одного очка. У его напарника Александера Албона четыре балла. Он занимает 17-е место. Лидером чемпионата является Макс Ферстаппен из австрийской команды «Ред Булл». На счету нидерландца 265 очков.

Ранее Ваулз оценил выступление Сарджента на Гран-при Венгрии, где он финишировал 17-м.

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