«Альпин» на ГП Бельгии выступит в ливрее в стиле фильма «Дэдпул и Росомаха»

Французская команда Формулы-1 «Альпин» на Гран-при Бельгии выступит в особой ливрее, которая будет посвящена фильму «Дэдпул и Росомаха». Кинокартина выйдет в прокат в этом году.
Фото: Социальные сети «Альпин»
Фото: Социальные сети «Альпин»
Фото: Социальные сети «Альпин»
Главную роль в фильме сыграет популярный актёр Райан Рейнольдс, который является одним из совладельцев французской команды.
Напомним, группа инвесторов в лице Otro Capital, RedBird Capital Partners и Maximum Effort Investments (во главе с Рейнольдсом) приобрела 24% акций «Альпин» на сумму € 200 млн летом прошлого года.
Гран-при Бельгии состоится с 26 по 28 июля. «Альпин» в настоящий момент занимает восьмое место в Кубке конструкторов, имея в активе девять очков.
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