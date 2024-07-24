«Это нечто особенное». Маск — о новой Tesla с разгоном до 100 км/ч меньше чем за секунду

Исполнительный директор компании Tesla Илон Маск рассказал новые подробности о новой машине марки — Roadster. Известно, что новинка будет разгоняться до 100 км/ч быстрее чем за секунду, а её максимальная скорость составит около 400 км/ч.

«Мы почти завершили разработку. Думаю, какие-то обновления ещё будут, но мы рассчитываем начать серийное производство Roadster в следующем году. Это будет нечто особенное», — приводит слова Маска CarBuzz.

Ранее Маск уже сообщал, что Roadster — это совместная разработка Tesla и SpaceX, в которой применены космические технологии. Как сказал тогда глава компании, «это будет даже не автомобиль, а нечто, чего прежде никогда не было».

Официальная презентация Tesla Roadster ожидается в этом году.