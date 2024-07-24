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Норрис и Пиастри поделились ожиданиями от Гран-при Бельгии

Норрис и Пиастри поделились ожиданиями от Гран-при Бельгии
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Пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри поделились ожиданиями от Гран-при Бельгии, который пройдёт с 26 по 28 июля в Спа.

«Трасса в Спа – моя любимая, так что я рад вернуться в Бельгию. Как и всегда, тяжело предсказать, как всё для нас сложится, но мы находимся в сильной позиции и надеемся ещё раз набрать хорошие очки. Первая половина сезона прошла отлично, и мы воспользуемся этим импульсом на выходных», — приводит слова Пиастри пресс-служба «Макларена».

«Ещё одна особенная для меня трасса. Вероятно, одна из моих любимых, и я знаю, что я не единственный гонщик, которому нравится здесь гоняться. Это сложная трасса, погода может быть непредсказуемой, но мы уже сталкивались с подобным», — сказал Норрис.

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