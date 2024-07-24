В Мельбурне развесили баннеры и фото Оскара Пиастри после его первой победы в Формуле-1

После победы пилота Оскара Пиастри на Гран-при Венгрии в его родном городе Мельбурне (Австралия) появилось множество плакатов, а также баннеры, посвящённые этому успеху. Для Оскара победа в Венгрии стала первой за время его карьеры в Формуле-1.

Фото: https://x.com/ausgrandprix

Фото: https://x.com/ausgrandprix

Фото: https://x.com/ausgrandprix

В настоящий момент Пиастри занимает пятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 149 очков. Его товарищ по команде Ландо Норрис занимает второе место. На счету британца 189 баллов. Лидером является Макс Ферстаппен, представляющий гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл». У нидерландца сейчас 265 очков.

Ранее Норрис и Пиастри поделились ожиданиями от Гран-при Бельгии, который состоится с 26 по 28 июля в Спа.

Материалы по теме Норрис и Пиастри поделились ожиданиями от Гран-при Бельгии

Автоспорт: главные события 2024 года: