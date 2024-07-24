Издание FormulaPassion назвало трёх кандидатов на место в «Ауди» после назначения Бинотто

Издание FormulaPassion поделилось мнением о пилотах, которые могли бы перейти в «Ауди» с учётом того, что ранее должность в команде получил Маттиа Бинотто. Специалист назначен операционным и техническим директором в «Кик-Заубере», который начиная с 2026 года будет выступать в Формуле-1 под маркой «Ауди».

Как отмечает издание, шансы перейти в «Ауди» есть у испанца Карлоса Сайнса, немца Мика Шумахера, с которым у Бинотто хорошие отношения, а также у британца Джорджа Расселла, который в настоящий момент выступает за «Мерседес». FormulaPassion подчёркивает, что Бинотто в первые месяцы своего пребывания на посту руководителя «Феррари» пытался пригласить Расселла в команду, но получил отказ со стороны «Мерседеса». Контракт Джорджа с немецкой командой рассчитан до 2025 года включительно.

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