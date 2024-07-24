«Феррари» представит обновлённую структуру технического департамента после летней паузы

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал, что объявит об обновлённой структуре технического департамента команды после летней паузы Формулы-1 в связи с переходом технического директора «Скудерии» Энрико Кардиле в «Астон Мартин». Его обязанности временно исполняет Вассёр.

«Я могу сказать, что после летней паузы мы объявим о новой организации. Для нас это не драма. В конце концов, у нас есть группа из более чем 200 человек, работающих над этим проектом, или 300 человек, работающих над другим. Это не один человек. Я всегда стараюсь объяснить, что отдельные личности менее важны, чем группа. Это важно, когда вы кого-то набираете или теряете», — приводит слова Вассёра Motorsport.

Напомним, Энрико Кардиле станет новым главным техническим директором «Астон Мартин». К работе в британской команде Энрико приступит в 2025 году. Ранее Кардиле занимал должность технического директора по шасси в «Феррари».