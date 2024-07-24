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AMuS: «Альпин» рассматривает вариант объединения с GM для создания мотора для Ф-1

AMuS: «Альпин» рассматривает вариант объединения с GM для создания мотора для Ф-1
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Автомобилестроительная корпорация «Рено» может продолжить проект по производству силовых установок для Формулы-1, объединившись с General Motors, которая запланировала разработку собственного гибридного привода на 2028 год. Об этом сообщает Auto Motor und Sport. При таком сценарии две компании разделят расходы и будут совместно работать над технической разработкой.

Ранее сообщалось, что «Рено» может закрыть свой проект по производству силовых установок для Формулы-1. Заводская команда «Рено» «Альпин» может начать сотрудничество с «Мерседесом», чтобы перейти на его силовые установки.

Ранее известный автоспортивный журналист и эксперт Джо Сейвуд написал, что мотористы «Рено» могут объявить забастовку на фоне неопределённости со своим будущим.

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