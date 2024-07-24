Mastercard стал крупным спонсором «Макларена»

Команда Формулы-1 «Макларен» заключила долгосрочное соглашение с транснациональной финансовой корпорацией Mastercard, в рамках которого она стала спонсором британского гоночного коллектива. Об этом сообщает пресс-служба «Макларена». Брендинг Mastercard появится позже в сезоне-2024.

«Mastercard — невероятный бренд с культовым красно-жёлтым логотипом, который мгновенно узнаётся, где бы вы ни находились в мире. Mastercard разделяет нашу абсолютную страсть к предоставлению фанатам фантастических впечатлений и возможностей по-настоящему почувствовать себя частью нашего растущего мирового гоночного сообщества. Мы рады приветствовать их в семье «Макларена», — приводит слова генерального директора команды Зак Браун пресс-служба британского гоночного коллектива.

Сообщалось, что на сотрудничество с компанией претендовали «Феррари», «Мерседес» и «Астон Мартин».

Ранее в 2024 году в Формулу-1 пришла американская компания Visa, предоставляющая услуги проведения платёжных операций.