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На аукцион выставлен редкий Bugatti Chiron, созданный к 120-летию марки

На аукцион выставлен редкий Bugatti Chiron, созданный к 120-летию марки
Bugatti Chiron Sport ‘110 Ans Bugatti’
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На аукцион RM Sotheby’s, который пройдёт в немецком городе Тегернзе 27 июля, выставлен редкий экземпляр Bugatti Chiron Sport ‘110 Ans Bugatti’. Эта машина была выпущена в 2019 году ограниченной серией в 20 экземпляров, приуроченной к 110-летию основания Bugatti. Ожидаемая стоимость лота — € 3,3-3,8 млн.

Bugatti Chiron Sport ‘110 Ans Bugatti’

Bugatti Chiron Sport ‘110 Ans Bugatti’

Фото: rmsothebys.com

Корпус машины отличается матовым оттенком Steel Blue, а на нижней поверхности заднего антикрыла автомобиля размещён французский флаг. В движение автомобиль приводится 8-литровым двигателем W16 мощностью 1500 лошадиных сил. До 100 км/ч этот Chiron Sport разгоняется быстрее чем за 2,4 секунды и способен развивать 420 км/ч.

Bugatti Chiron Sport ‘110 Ans Bugatti’

Bugatti Chiron Sport ‘110 Ans Bugatti’

Фото: rmsothebys.com

Отметим, что на этот аукцион также выставлен первый экземпляр рестомода HWA EVO, созданного в честь Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II, а также Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss, которая выпущена в память о победе Стирлинга Мосса в гонке «Милле Милья» 1955 года.

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