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В Toyota показали парный дрифт беспилотных автомобилей

В Toyota показали парный дрифт беспилотных автомобилей
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Компания Toyota показала парный дрифт беспилотных автомобилей Supra. Этот проект — результат совместной работы Toyota Research Institute и инженеров университета Стэнфорда.

В общей сложности разработка и настройка беспилотных модулей заняла почти семь лет, сообщает пресс-релиз Toyota. Одна из особенностей проекта — использование двух автомобилей — позволили инженерам тщательнее проработать алгоритмы распознавания дорожной ситуации и выработать ответы системы на них.

Права на видео принадлежат Toyota Research Institute. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Toyota Research Institute.

«Наши исследования подчинены одной цели — сделать управление автомобилем безопаснее. Теперь, используя новейшие инструменты искусственного интеллекта, мы можем устроить парный дрифт беспилотных автомобилей. Это самый сложный манёвр в автоспорте, и его успешное выполнение беспилотными машинами демонстрирует, что мы можем в динамике управлять такими автомобилями в экстремальных условиях», — отметил вице-президент Toyota Research Institute Авинаш Балачандран.

«Физика дрифта аналогична тому, что испытывает автомобиль на снегу или льду. Знания, полученные нами в рамках этого проекта, уже позволяют выработать новые методы безопасного управления беспилотным автомобилем на льду», — добавил профессор машиностроения Центра автомобильных исследований Стэнфорда Крис Гердес.

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