Боттас поделился переживаниями о своём будущем в Ф-1 с приближением летней паузы

Финский пилот «Кик-Заубера» Валттери Боттас признался, что у него всё ещё нет чёткого представления о своём будущем в Формуле-1, и выразил надежду, что всё определится до летней паузы. Напомним, по окончании нынешнего сезона у Боттаса заканчивается контракт с командой.

«Всё ещё жду. Может быть, Карлоса Сайнса, а может, и нет. В какой-то момент я не думаю, что все будут продолжать его ждать. Но я всё ещё чего-то ожидаю. Если честно, я надеялся, что всё уладится до уикенда в Венгрии, потому что был перерыв. Мне ещё нужно немного подождать, но у меня нет чёткого ответа, как долго. Очевидно для меня, что я приближаюсь к моменту, когда, надеюсь, что это произойдёт раньше, чем позже. Как всем известно, если всё затянется до августовской паузы, то после неё это может начать действовать на нервы», — приводит слова Боттаса Racingnews365.

Ранее глава «Уильямса» заявил, что Валттери Боттас является одним из кандидатов на место в команде.