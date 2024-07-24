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Motorsport Italia назвал инженера, который будет отвечать за моторы в «Ауди»

Motorsport Italia назвал инженера, который будет отвечать за моторы в «Ауди»
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Итальянский инженер Вальтере Читтерио будет отвечать за моторы в «Ауди». Об этом информирует Motorsport Italia. Читтерио присоединился к «Ауди» несколько месяцев назад. В настоящий момент он возглавляет отдел, отвечающий за производительность двигателя внутреннего сгорания. Вальтере Читтерио станет руководителем отдела двигателей, как только Маттиа Бинотто приступит к своей работе 1 августа.

Ранее сообщалось, что немецкая компания сделала предложение о переходе главному мотористу «Феррари» Энрико Гуалтьери. По данным итальянских журналистов, он в «Ауди» не перейдёт.

Напомним, до этого «Ауди» официально объявила о назначении бывшего руководителя «Феррари» Маттиа Бинотто на должность операционного и технического директора. Итальянец придёт на смену председателю совета директоров «Заубера» Оливеру Хоффману и руководителю проекта Ф-1 Андреасу Зайдлю, которые покидают проект.

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