Расписание трансляций Гран-при Бельгии — 2024

С 26 по 28 июля в Бельгии на автодроме «Спа-Франкоршам» пройдёт 14-й Гран-при Формулы-1 в сезоне-2024.

Все заезды будут транслироваться на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир будет доступен на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции на территории Российской Федерации не будет. Тем не менее «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гоночного уикенда Гран-при Бельгии.

Формула-1 Гран-при Бельгии — 2024. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 26 июля

14:30. Первая тренировка

18:00. Вторая тренировка

Суббота, 27 июля

13:30. Третья тренировка

17:00. Квалификация

Воскресенье, 28 июля

16:00. Гонка