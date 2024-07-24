Комиссия Ф-1 обсудила идею введения системы уайлд-кард для гонщиков-новичков — Motorsport

Во время заседания комиссии Формулы-1 в Лондоне обсуждалась идея введения системы уайлд-кард для предоставления возможностей участия в гонках пилотам-новичкам. Об этом сообщает Motorsport. Идея заключалась в том, чтобы дать молодым пилотам больше возможностей для получения гоночного опыта в Формуле-1.

Однако введение системы уайлд-кард в «Королевских гонках» сложнее из-за финансовых и логистических ограничений. Единственный способ, при котором такая система могла бы работать в Формуле-1, — замена боевого пилота на новичка. Но такое решение признали нежелательным для команд и болельщиков.

Идею с системой уайлд-кард пока отложили, но Формула-1 и команды всё ещё хотят дать новичкам больше времени на трассе. Рассматривается вариант с дополнительными свободными практиками.

Команды также согласились, что в течение года всё равно бывают случаи, как это произошло с 19-летним пилотом Оливером Берманом в Саудовской Аравии, когда новички получают возможность участвовать в гонках, один из основных гонщиков коллектива заболевает.