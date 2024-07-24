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Хорнер дал оценку выступлению Переса на ГП Венгрии

Хорнер дал оценку выступлению Переса на ГП Венгрии
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказал мнение, что выступление пилота Серхио Переса на Гран-при Венгрии было лучшим с пятого этапа, который проходил в Китае. Напомним, в квалификации Перес продемонстрировал 16-й результат из-за аварии, а в гонке он финишировал седьмым.

«Это была, вероятно, самая сильная гонка Серхио со времён Китая. Так что ему следует почерпнуть некоторую уверенность из неё. Если бы в квалификации он занял более высокую позицию, то был бы в гораздо более конкурентоспособном положении в течение уикенда», — приводит слова Хорнера PlanetF1.

Ранее советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, когда и как планируется провести обсуждение будущего Серхио Переса в австрийской команде. Сообщалось, что в его контракте есть пункт, позволяющий «быкам» расстаться с пилотом прямо по ходу сезона в случае его слабых результатов.

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