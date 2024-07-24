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Ральф Шумахер предположил, для чего «Ауди» наняла Маттиа Бинотто

Ральф Шумахер предположил, для чего «Ауди» наняла Маттиа Бинотто
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Бывший гонщик Формулы-1, а ныне комментатор и аналитик Ральф Шумахер высказал мнение, что желание «Ауди» подписать пилота Карлоса Сайнса могло повлиять на решение нанять бывшего руководителя «Скудерии» Маттиа Бинотто на должность операционного и технического директора.

«Это очень большой взрыв. Смена персонала перед стартом — это очень интересно. Я взволнован. «Ауди», по крайней мере, удалось заполучить опытного человека в лице Маттиа Бинотто, что важно. Он поклонник и друг Карлоса Сайнса. Это могло быть некоторым подтекстом. И эти двое знают друг друга по «Феррари», и они действительно наслаждались совместной работой. Вероятно, оттуда и подует ветер», — приводит слова Шумахера Racingnews365.

Ранее сообщалось, что «Ауди» всё ещё надеется подписать в свой состав Карлоса Сайнса. Сайнс покинет «Скудерию» по окончании нынешнего сезона. На данный момент испанец не определился со следующей командой.

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