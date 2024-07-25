Пиастри ответил, как бы он поступил на месте Норриса в Венгрии

23-летний австралийский пилот команды «Макларен» Оскар Пиастри ответил на вопрос о том, как бы он поступил на месте своего напарника Ландо Норриса в Венгрии в случае получения приказа пропустить товарища по команде на первое место.

«Прежде всего, я гонщик «Макларена». Я не один участвую в гонке. Оскар Пиастри лишь маленький элемент большой команды… Это всегда общая картина взаимодействия. Командные приказы идут в обе стороны. Мы оба очень открыты и очень честны в этом.

Первоочередной задачей на выходных было обеспечить команде дубль… Это не обходится без трудных решений, и за ними стоят эмоции. Но мы оба знаем, что в конечном итоге мы боремся за командный результат. Я думаю, что последний пит-стоп должен был быть другим, чтобы мы были близки друг к другу. Но если бы всё обернулось по другому и меня попросили пропустить Ландо вперёд — я бы это сделал», — заявил Пиастри изданию The Age.

На Гран-при Бельгии Оскар Пиастри одержал свою первую победу в Формуле-1. Его напарник по команде Ландо Норрис приехал на втором месте. После последнего пит-стопа Норрис вышел в лидеры гонки, но после нескольких командных приказов пропустил Оскара на первое место.