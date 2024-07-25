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Инженер «Ред Булл» назвал раздражающие факторы для Ферстаппена в квалификации

Инженер «Ред Булл» назвал раздражающие факторы для Ферстаппена в квалификации
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Гоночный инженер «Ред Булл» Джанпьеро Ламбьязе рассказал, что больше всего раздражало нидерландского пилота Макса Ферстаппена после квалификации в Бельгии.

«Мы упустили поул-позицию с Максом всего на 46 тысячных секунды, что сильно раздражало Ферстаппена, поскольку он надеялся, что улучшения машины позволят нам опередить конкурентов на две десятые, но это был не тот случай.

Точно так же, как и во время предыдущей квалификации [в Сильверстоуне], Максу после предпоследнего поворота помешал болид команды «Макларен» под управлением Ландо Норриса, что ещё сильнее выбесило Макса», — заявил Ламбьязе изданию Speed Week.

После появления клетчатого флага в квалификации Макс Ферстаппен обратился по радио к своему инженеру: «Кроме того, мне не помогло сегодня то, что у меня снова была чёртова машина в предпоследнем повороте».

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