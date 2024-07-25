Окон прокомментировал своё присоединение к «Хаасу»

27-летний французский пилот Эстебан Окон прокомментировал свой переход в американскую команду «Хаас» в 2025 году.

«Я очень рад начать новую главу в моей карьере в Формуле-1 и присоединиться к команде «Хаас» с начала сезона 2025 года. Я присоединяюсь к очень амбициозной гоночной команде, чей дух, трудолюбие и неоспоримое стремление к росту действительно впечатлили меня. Я хотел бы поблагодарить Джина Хааса и Аяо Комацу за их доверие и поддержку, а также за наши честные и плодотворные дискуссии в течение последних нескольких месяцев.

Говоря откровенно, я очень рад снова работать с Аяо, поскольку он был частью моего дебюта, когда я впервые сел за руль болида Формулы-1 во время работы в молодёжной академии «Лотуса» более десяти лет назад. У команды «Хаас» захватывающие планы и чёткие цели на будущее, и я с нетерпением жду возможности поработать со всеми в Каннаполисе, Банбери и Маранелло, а также стать частью этого замечательного проекта», — приводит слова Окона пресс-служба «Хааса».