Аяо Комацу и Джин Хаас прокомментировали подписание Эстебана Окона

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу и владелец команды Джин Хаас высказались по поводу подписания контракта с французским пилотом Эстебаном Оконом.

«Я очень рад, что мы воспользовались услугами Эстебана Окона для команды «Хаас». Очевидно, я давно знал о его талантах, и наша личная история восходит к первому заезду Эстебана на машине Формулы-1 – в тот день я был его гоночным инженером в «Лотусе». Тогда он продемонстрировал свои таланты, показав сильные результаты в юниорских категориях, выиграв чемпионат Европы Формулы-3 2014 года. Эстебан стал признанным талантом Формулы-1 и, конечно же, победителем Гран-при [Венгрии, 2021].

Опыт, который он принесёт не только из своей собственной базы талантов, но и из работы в команде производителей, будет полезен для нас в нашем прогрессе как организации. Было жизненно важно, чтобы в следующем году рядом с Оливером Берманом у нас был пилот с опытом. Эстебану всего 27 лет – он ещё молод, и ему тоже есть что доказать. Я думаю, что у нас есть энергичная и динамичная пара гонщиков, и я с нетерпением жду возможности приветствовать Эстебана в команде MoneyGram Haas F1 в 2025 году», — заявил Комацу пресс-службе «Хааса».

«Для меня было важно, чтобы у нас был гонщик с хорошим опытом работы в Формуле-1, и как победитель Гран-при Эстебан, несомненно, соответствует этому требованию. Окон зарекомендовал себя в командах как человек, который постоянно находится в строю и набирает очки – именно этот аспект мы стремимся соблюдать, стараясь увеличить свою эффективность на трассе. В нашем будущем составе пилотов сочетаются молодость и опыт, и я очень рад видеть результаты», — прокомментировал Джин Хаас подписание Окона.