Эстебан Окон в третий раз приходит в команды, которые покидает Хюлькенберг

25 июля стало официально известно, что 27-летний французский автогонщик Эстебан Окон подписал многолетний контракт с американским коллективом «Хаас». Этот переход стал довольно интересным в карьере француза.

Эстебан Окон в третий раз приходит в коллективы, которые покидает немецкий пилот Нико Хюлькенберг:

1. В 2016 году Хюлькенберг покидает «Форс Индия» и команда объявляет, что с сезона-2017 за коллектив поедет Эстебан Окон.

2. В 2019 году Нико уходит из команды «Рено», и французский коллектив заявил о том, что вместо немца будет выступать Эстебан.

3. В 2024 году становится известно, что Хюлькенберг покинет «Хаас» по окончании сезона, и американский коллектив подписывает контракт с французским автогонщиком, который присоединится к команде с 2025 года.