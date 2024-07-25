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В Формуле-1 осталось пять вакантных мест на 2025 год

В Формуле-1 осталось пять вакантных мест на 2025 год
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После подписания многолетнего контракта 27-летнего французского пилота Эстебана Окона и американской команды «Хаас» на сезон 2025 года осталось пять вакантных мест в Формуле-1.

1. Немецкий коллектив «Мерседес» всё ещё находится в поисках второго пилота в команду к британцу Джорджу Расселлу.
2. Французская команда «Альпин» определяется с напарником Пьера Гасли.
3. Британский коллектив «Уильямс» также ищет партнёра тайскому пилоту Александеру Албону.
4. «РБ» имеет в своём составе на 2025 год только японского гонщика Юки Цуноду, определяясь с его напарником.
5. Швейцарский коллектив «Кик-Заубер», который с 2026 года станет «Ауди», подписал контракт с немецким пилотом Нико Хюлькенбергом и решает имя второго пилота команды.

Такие команды, как «Ред Булл», «Феррари», «Астон Мартин», «Макларен» и «Хаас», укомплектовали составы своих пилотов.

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