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Леклер озвучил свои ожидания от работы с Хэмилтоном

Леклер озвучил свои ожидания от работы с Хэмилтоном
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26-летний пилот из Монако, представляющий команду «Феррари», Шарль Леклер в преддверии Гран-при Бельгии поделился своими ожиданиями от совместной работы с британским пилотом Льюисом Хэмилтоном в 2025 году.

«Когда я надену шлем в следующем сезоне, мне нужно будет убедиться, что я самый быстрый гонщик, но я очень жду возможность выступать вместе с Льюисом, это будет очень интересно. Я всегда говорил, что на протяжении всей карьеры ты учишься у каждого товарища по команде.

Когда я смотрю на то, как Льюис водит машину, потому что мы всегда анализируем показатели других пилотов, я не вижу никаких слабых мест. И в этом Льюис невероятен. У него есть только сильные стороны. Поэтому я с нетерпением жду возможности увидеть, как он работает со своими инженерами, получает обратную связь. Я хочу учиться и становиться лучше», — приводит слова Леклера издание RacingNews365.

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