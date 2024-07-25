Хюлькенберг отреагировал на глобальные перестановки в руководстве «Ауди»

36-летний немецкий пилот команды «Хаас» Нико Хюлькенберг отреагировал на назначение бывшего руководителя «Феррари» Маттиа Бинотто на должность операционного и главного технического директора в «Кик-Заубер», который, начиная с 2026 года, будет выступать в Формуле-1 под маркой «Ауди».

«Очевидно, это была своего рода эмоциональная волна, небольшой шок. Теперь мы вернулись к делу, и я всё ещё с нетерпением жду возможности добиться успеха вместе с «Ауди». Тот факт, что двух людей [Оливера Хоффмана и Андреаса Зайдля], которые принимали непосредственное участие в подписании моего контракта, больше нет, конечно, это немного грустно.

Но меня больше интересует проект — присоединиться к Формуле-1 вместе с «Ауди» и сделать его успешной историей. Я рад, что меня лично предупредил обо всех изменениях Гернот Дёлльнер [генеральный директор «Ауди»]. Что касается Маттиа, то я знаю его по прошлым годам в паддоке, но никогда с ним не работал. Так что рад буду узнать его», — приводит слова Хюлькенберга Racingnews365.

Хюлькенберг подписал многолетний контракт с «Кик-Заубер» и присоединится к ним в 2025 году.