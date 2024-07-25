Bugatti Chiron и Rimac Nevera сразились в гонке по прямой

На YouTube-канале The Hamilton Collection опубликовано видео гонки двух гиперкаров, максимальная скорость которых превышает 400 км/ч. В заездах участвовали Bugatti Chiron в исполнении Super Sport, в которой при мощности 1103 кВт (1500 л. с.) гиперкар способен развивать 440 км/ч, а также электромобиль Rimac Nevera, установивший множество рекордов скорости.

Права на видео принадлежат The Hamilton Collection. Полностью посмотреть видео вы можете на YouTube-канале The Hamilton Collection.

Заезды прошли в два раунда, в каждом из которых участникам нужно было пройти по прямой милю. В первом случае Rimac Nevera преодолел дистанцию за 21,57 секунды. Bugatti Chiron Super Sport потребовалось для этого 24,87 секунды. Во втором случае гиперкар от Bugatti улучшил время до 21,18 секунды, в то время как Rimac проехал то же расстояние за 21,36.

Напомним, в прошлом году Bugatti Chiron Super Sport сразился в гонке на четверть мили с мотоциклами Kawasaki Ninja H2R и Ducati Panigale SP2.