Источник: «Альпин» готовится к реструктуризации. Фамен может уйти после Гран-при Бельгии

Французская команда «Альпин» готовится к серьёзной реструктуризации. Нынешний руководитель команды Бруно Фамен может уйти со своего поста после Гран-при Бельгии в эти выходные, 28 июля. По всей вероятности, он продолжит сотрудничать с «Альпин» или «Рено», но возьмёт на себя другую роль, сообщает издание Racingnews365.

«После назначения Флавио Бриаторе на должность исполнительного советника подразделения Формулы-1 стало ясно, что Бриаторе явно хочет изменить ситуацию во французской команде и он хочет сделать это, принимая строгие и даже радикальные решения.

Например, в «Альпин» Бриаторе собирается попрощаться с двигателем Renault и заменить его на силовой агрегат «Мерседес» к 2026 году. Ожидается, что «Альпин» объявит, кто станет преемником Фамена, уже в ближайшем будущем. Бриаторе ещё раз показывает, что Alpine хочет действовать по-другому», — заявил журналист Racingnews365 Аарон Декерс.