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В Санкт-Петербурге пройдёт пятый этап RDS Europe 2024

27-28 июля в Санкт-Петербурге на автодроме «Игора Драйв» в рамках фестиваля Garage Fest пройдёт 5 этап RDS Europe 2024.

Экватор RDS Europe 2024 пройден, и каждый следующий этап важен для гонщиков с точки зрения набранных очков. До конца сезона осталось три этапа. 43 пилота вступят в схватку за золото в эти выходные, 27-28 июля.

Фото: RDS

На данный момент турнирную таблицу зачёта PRO возглавляет Григорий Гусев из LUKOIL Racing Drift Team (731 балл), ближайшим его преследователем является представитель Carville Racing Иван Пальмин (706 баллов), третье место занимает Кирилл Мацкевич (550 баллов) из команды Time Up. В командном зачёте места распределились следующим образом: Time Up (961 балл), Carville Racing (916 баллов), LUKOIL Racing Drift Team (914 баллов).

От старшей зачётной группы не отстаёт зачёт NXT. Лидером турнирной таблицы является Иван Седых, который набрал 581 балл. Его догоняет Валерий Никулин (558 баллов), а замыкает тройку Тарас Шатов (537 баллов). Судьба титула будет решаться в последних трёх этапах.