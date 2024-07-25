Хорнер склоняется к кандидатуре Риккардо на замену Пересу

Серхио Перес на грани вылета из состава «Ред Булл», а руководитель австрийской команды Кристиан Хорнер хочет взять на его место Даниэля Риккардо, об этом сообщает Motorsport Italia.

Издание отмечает, что советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко склонен дать шанс пилоту «РБ» Юки Цуноде, который сильно вырос за этот год и по сути стал лидером младшей команды «Быков». Кристиан Хорнер, напротив, более благосклонен к напарнику японца Даниэлю Риккардо. Именно Хорнер вернул Даниэля в Формулу-1 в прошлом году, перед этим организовав ему тесты в Сильверстоуне.

В этом году Риккардо сталкивается с большими трудностями, но Хорнер продолжает верить в австралийца, видя в нём главного кандидата на замену Серхио Пересу, который сильно сдал в результатах после подписания нового контракта с «Ред Булл».

«Ред Булл» проведёт в конце месяца съёмочный день в Имоле, но, помимо коммерческих целей, там будут проведены заезды, в которых примут участие Риккардо, Цунода (на VCARB01 — один будет ездить утром, другой во второй половине дня) и Лиам Лоусон (вероятно, на «Альфа Таури» AT03), по итогам которых руководство «Ред Булл», возможно, примет решение о будущем составе пилотов.