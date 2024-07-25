«Мерседес» организует очередные тесты для Антонелли после Гран-при Бельгии

«Мерседес» проведёт очередные тесты для своего 17-летнего юниора Андреа Кими Антонелли. Об этом сообщает издание Motorsport.

Тесты состоятся после Гран-при Бельгии. На них будет использоваться машина W13 2022 года.

«Мерседес» рассматривает Антонелли в качестве кандидата на замену уходящему в «Феррари» Льюису Хэмилтону. Однако у итальянского гонщика не очень много опыта, и команда из Бракли стремится дать ему максимальный километраж на тестах. Ранее Кими проводил тестовые заезды на трассах «Ред Булл Ринг», «Сильверстоун» и в Имоле.

Заезды в «Спа-Франкоршам» пройдут в рамках программы тестирования предыдущих машин (TPC).

«Сложно найти окно для тестов TPC, ведь календарь гонок Формулы-1 очень плотный. У нас нет отдельной тестовой команды как ранее, которая могла бы этим заниматься. Да и Кими очень занят своим выступлением в Формуле-2. Мы проведём один день здесь, в Спа, после уикенда, но далее у нас будут и другие тесты», — приводит слова гоночного инженера «Мерседеса» Эндрю Шовлина Motorsport.