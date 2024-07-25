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«Альпин» представила специальные гоночные комбинезоны на Гран-при Бельгии

«Альпин» представила специальные гоночные комбинезоны на Гран-при Бельгии
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Французская команда «Альпин» показала в соцсетях изображение специальных гоночных комбинезонов на предстоящий Гран-при Бельгии.

Комбинезоны показали на гонщиках «Альпин» — Пьере Гасли и Эстебане Оконе. Они выполнены в красной цветовой гамме.

Комбинезоны «Альпин» на Гран-при Бельгии

Комбинезоны «Альпин» на Гран-при Бельгии

Фото: «Альпин»

«Идеальный вариант на этот уикенд», — говорится в сообщении команды из Энстоуна под фотографией на их странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что «Альпин» готовится к серьёзной реструктуризации. В команде может смениться руководство, а также она может перейти с моторов материнской компании «Рено» на двигатели «Мерседес» или даже «Дженерал Моторс».

Кроме того, «Рено» запустил процесс оценки завода моторов на случай своего ухода из Формулы-1.

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Источник: «Альпин» готовится к реструктуризации. Фамен может уйти после Гран-при Бельгии
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