Стало известно, во сколько «Ред Булл» может обойтись увольнение Переса

Стало известно, во сколько австрийской команде «Ред Булл» может обойтись досрочное расставание с её мексиканским гонщиком Серхио Пересом.

По данным ESPN, в случае досрочного расторжения контракта с Пересом «Ред Булл» потеряет $ 5 млн. Контракт позволяет команде разорвать его в случае плохих результатов Чеко, но с ним уйдут и личные спонсоры 34-летнего мексиканца – такие как Disney, Telcel, Nescafe и KitKat.

С другой стороны, «Ред Булл» также осознают, что они потеряют около $ 10 млн, если финишируют позади «Макларена» в Кубке конструкторов. После дубля на Хунгароринге команда из Уокинга сократила отставание от «Ред Булл» до 51 очка. Более того, они также могут потерять бонусы от своих партнёров, если не смогут защитить командный титул. К тому же Перес также возглавил рейтинг затрат в результате аварий, пробивая тем самым ещё одну брешь в бюджете команды.