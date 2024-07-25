Алонсо: мы должны наслаждаться процессом становления великой команды

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо рассказал, как ухудшились позиции его команды «Астон Мартин» по сравнению с прошлым годом.

«Ситуация поменялась, что есть — то есть. В прошлом году мы были лучшими из остальных. «Ред Булл» был в своей лиге и непобедим. У них не было плохих пит-стопов, аварий, плохих квалификаций или каких-либо проблем. Мы всё время были третьими или вторыми, и на всех фотографиях моих подиумов фигурируют Чеко [Перес] и Макс [Ферстаппен]. Они первые и вторые или первые и третьи.

Тогда мы говорили, что если у них проблемы, то мы можем этим воспользоваться. Теперь всё изменилось. Когда у них начинаются проблемы, то уже не мы в этот момент сразу за ними. Это наша вина, что мы не выдержали такой темп.

Нас не устраивает наша позиция, это понятно, но в декабре будет доволен только кто-то один. И тот второй будет расстроен больше меня. И третий, и четвёртый. У Макса хорошее преимущество. Я просто сейчас наслаждаюсь этим занятием и думаю о будущем. Мы хотим стать чемпионами, быть конкурентоспособными в следующем году.

Сейчас не время расстраиваться, мы должны наслаждаться процессом становления великой команды», — приводит слова Алонсо As.