Сайнс назвал «Ауди» не совсем реальным для себя вариантом даже с Бинотто

Испанский гонщик Карлос Сайнс прокомментировал большие перемены в руководстве проекта «Ауди» в Формуле-1, а также сказал, повлияет ли назначение Матиа Бинотто, с которым он хорошо ладил во время совместной работы в «Феррари», на его шансы стать гонщиком «Кик-Заубера»/«Ауди» в следующем году.

«Не очень», — ответил Карлос.

«Моё будущее всё ещё обсуждается и, конечно, очень тщательно анализируется. Практически каждую неделю происходят изменения во многих командах, за которыми я слежу. На рынке команд происходят изменения, как и на рынке пилотов. Я просто собираюсь ждать и анализировать все эти вещи.

Маттиа будет полезен любой команде, в первую очередь благодаря своему опыту. У него есть опыт, полученный в «Феррари», который он может привнести в «Ауди», и я уверен, что это большой актив для них, и именно поэтому они наняли его. И да, конечно, я желаю ему всего наилучшего там.

Но для меня лучшим вариантом на следующий год будет тот, при котором у меня будет машина, которая может выиграть чемпионат, это является моим главным приоритетом. Вероятность этого, как мы все знаем, мала. Но это всегда было моей целью. А если нет, если этого не произойдёт, я точно выберу то, что лучше всего подойдёт для моего ближайшего будущего», — добавил Сайнс.