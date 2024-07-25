Ральф Шумахер: проект «Ауди» в Ф-1 мог прогореть из-за просчёта в миллиард

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт на немецком телевидении Ральф Шумахер рассказал, что проект «Ауди» в Формуле-1 был близок к провалу.

«Проект «Ауди» был на грани провала. У них был обнаружен просчёт в бюджете примерно в € 1 млрд. По крайней мере, таковы слухи.

Это вызвало вопросы – мол, что вообще происходит. Команду пришлось рефинансировать, потому что денег не было. Отсюда и решение сохранить Чжоу, только ради денег.

В итоге всё словно заморозилось. Нельзя было нанять новых людей, не было перспектив. Всю ситуацию просто отложили в сторону.

Несмотря на всю мою симпатию к команде, внутри «Кик-Заубера» многое нужно менять, но в тот момент Зайдль дрался тупым оружием», – приводит слова Шумахера Sky Germany.