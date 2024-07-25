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Карлос Сайнс ответил, готов ли он пропустить сезон, если не окажется в топ-команде Ф-1

Карлос Сайнс ответил, готов ли он пропустить сезон, если не окажется в топ-команде Ф-1
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Испанский гонщик Карлос Сайнс категорически отверг идею о возможном пропуске следующего сезона Формулы-1, если ему не удастся получить место в топ-команде.

«Абсолютно нет, такой вариант даже не укладывается в моей голове.

Я счастлив в Формуле-1, я люблю Формулу-1, уж лучше тогда перейти в команду-середняк, чтобы помочь им своими знаниями и навыками. Даже могу стать третьим гонщиком для какой-то команды. Но точно не годичный отпуск.

Я конкурентоспособен и знаю, что могу демонстрировать это даже в средней команде. Считаю, что во мне всё ещё есть потенциал, но, учитывая обстоятельства, я думаю, что выступаю на хорошем уровне, несмотря на всё происходящее», — приводит слова пилота «Феррари» RacingNews365.

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